Southern Bastards, la variant cover del numero #16 aiuterà un'associazione benefica

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 12 dicembre 2016

Jason Aaron e Jason Latour sono davvero due bravi ragazzi e, grazie al successo del buon Southern Bastards, i due stanno aiutando diverse cause ed associazioni benefiche!

Southern Bastards di Jason Aaron e Jason Latour è uno dei migliori fumetti scritti e disegnati degli ultimi tempi, e la Image Comics ha fatto bene a dare "carta bianca" a questi due simpatici "sudisti". Ma è curioso notare come Aaron e Latour usino proprio Southern Bastards, che di sicuro non è un fumetto tenero con la società americana, per promuovere alcune iniziative benefiche. E se la prima volta fu la variant cover con la bandiera sudista a essere messa all'asta per le vittime dell'eccidio alla Emanuel African Methodist Episcopal Church di Charleston, stavolta i due hanno deciso di usare la cover del numero #16 di Southern Bastards per aiutare la ACLU e il Southern Poverty Law Center!

Southern Bastards, la variant cover del numero #10 venduta per 18.000 dollari Jason Aaron e Jason Latour hanno messo all'asta la variant cover del numero #10 di Southern Bastards, ricavandone 18.000 dollari da dare in beneficenza!

Diversamente da quanto avvenuto per la variant cover del numero #10 (di cui l'originale venne messo all'asta), stavolta Aaron e Latour decidono di devolvere parte del ricavato delle vendite dell'edizione variant direttamente agli enti di cui sopra. Metodo diverso, ma fine comunque molto, molto nobile.

Ricordiamo che Southern Bastards è edito in Italia dalla Panini Comics, che ha pubblicato già due volumi dell'opera.

via | Newsarama