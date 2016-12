La top ten dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a novembre 2016

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 13 dicembre 2016

Classifica molto intrigante questa top ten dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a novembre, dove a farla la padrona è...la Marvel?!

Nonostante il primo posto della classifica dei graphic novel e trade paperback di novembre è dell'ottimo secondo volume di Paper Girls della Image Comics, è la Marvel quella che riesce a fare il "botto", riuscendo a piazzare ben sei titoli su dieci nella top ten! Ed è curioso notare che il secondo posto non è di un fumetto, ma bensì della raccolta delle prime variat cover hip-hop della Marvel! Un vero e proprio "colpo di scena" in una classifica altrimenti molto "classica", se così vogliamo dire.

Sorprende la DC Comics che, invece delle solite testate della Bat-famiglia, piazza in classifica Sandman Overture, l'edizione deluxe di DC Universe: Rebirth ed il secondo TP di DC Super Hero Girls.

Di seguito la classifica completa:

PAPER GIRLS VOLUME 2 TP MARVEL: THE HIP-HOP COVERS VOLUME 1 HC DC SUPER HERO GIRLS VOL. 2: HITS AND MYTHS TP STAR WARS: DARTH VADER VOL. 4: END OF GAMES TP UNBELIEVABLE GWENPOOL VOL. 1: BELIEVE IT TP SANDMAN OVERTURE TP DC UNIVERSE: REBIRTH DELUXE EDITION HC VISION VOL. 2: LITTLE BETTER THAN BEAST TP MOON KNIGHT VOLUME 1: LUNATIC TP DEADPOOL V. GAMBIT: V IS FOR VS TP



via | Diamond Comic Distributors