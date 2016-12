Patience, il graphic novel di Daniel Clowes diventerà un film

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 14 dicembre 2016

Per la quarta volta nell'arco della sua lunga carriera come fumettista, Daniel Clowes vedrà uno dei sui graphic novel prendere vita in forma di adattamento cinematografico: Patience diventerà un film!

Daniel Clowes ha il merito di essere uno dei fumettisti più bravi degli States, e questo è un dato di fatto. E quando un fumettista scrive storie molto belle, per i produttori cinematografici americani è normale pensare ad una collaborazione con l'autore per la trasposizione dei suoi lavori in film. Ed è notizia di oggi che la Focus Features, azienda che fa parte della galassia della NBC/Universal, ha deciso di acquistare da Clowes i diritti per lo sfruttamento cinematografico di Patience, ultimo graphic novel (in ordine di tempo) pubblicato dall'autore americano!

Edito dalla Fantagraphics e pubblicato a marzo del 2016 in America ed in Italia (grazie alla Bao Publishing). Patience sarà il quarto film tratto da un'opera originale di Clowes. Ovviamente, come tutti i film tratti dalle sue opere, Clowes si occuperà di scrivere lui stesso soggetto e sceneggiatura del film, consuetudine che nel 2001 gli valse una candidatura agli Oscar per Ghost World.

Piccola nota: a maggio del 2017 è prevista l'uscita di Wilson, terzo film tratto da un'opera originale di Clowes.

via | Comic Book Resources