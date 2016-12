Red Legend, la Valiant Entertainment presenta la sua nuova eroina

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 15 dicembre 2016

Proprio quando tutti pensavano che alla Valiant Entertainment mancasse un'eroina femminile di spicco, ecco che la casa editrice americana ci presenta Red Legend, la loro nuova Wonder Woman/Thor!

La Valiant Entertainment ha apportato parecchie modifiche al suo universo narrativo e la cosa, seppur molto apprezzata, ha spiazzato un po' i lettori. Ma le occasioni che questo nuovo "status quo" che offre il "nuovo" universo Valiant sono tantissime, ed una di queste è sicuramente quella di poter introdurre un personaggio femminile in grado di prendere il ruolo simbolico della "donna forte" di "Casa Valiant". Ed è per colmare questa lacuna che, sulle pagine di Divinity III: Stalinverse #1, l'autore Matt Kindt e il disegnatore Juan Jose Ryp ci presenteranno quella che è stata definita la Wonder Woman/Thor dell'universo Valiant: Red Legend!

Anche se non avrà ancora una sua testata regolare, Red Legend apparirà con una storia tutta sua già sulle pagine di Divinity III: Komandar Bloodshot #1 che, come Divinity III: Stalinverse #1, sarà pubblicata dalla Valiant in questo dicembre del 2016. E come avete capito, Red Legend fa parte di un universo narrativo dove la Russia ha vinto la Guerra Fredda e dove le cose sono molto, molto diverse da come le conosciamo!

Chissà come sarà e quali poteri avrà questa misteriosa Red Legend...

via | Newsarama