Dylan Dog, in lavorazione una serie tv non ufficiale di Kevin Kopacka ispirata al personaggio

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 19 dicembre 2016

È da un paio di giorni che circola online il teaser trailer di Dylan, una serie TV non ufficiale ispirata al nostro amato Dylan Dog. Ed è un trailer davvero molto, molto inquietante!

Dylan Dog è sicuramente uno dei personaggi più affascinanti del fumetto italiano e mondiale, e le storie dell'antieroe nato dalla mente di Tiziano Sclavi sono state tradotte in così tante lingue che è davvero difficile, per me, farne una stima esatta. E abbiamo scoperto in questi giorni che anche il regista austriaco Kevin Kopacka ha letto le storie di Dylan Dog, e ne è rimasto così affascinato da aver proposto ad Alex Bakshaev (produttore) una serie TV che sembra ispirarsi moltissimo al nostro "Indagatore dell'Incubo" preferito. Una serie che, già dal nome, dice tutto: Dylan! Peccato che la serie, a quanto pare, non figuri tra le uscite ufficiali autorizzate dalla Sergio Bonelli Editore.

Ebbene si, quella di Kopacka sarà una serie ispirata sicuramente a Dylan Dog, ma che non c'entra nulla con il personaggio originale che tutti conosciamo. Però, diversamente da quanto avviene con i film "fan-made", qui si tratta di una serie TV che potrebbe essere acquistata da qualcuno. Ed è qui che potrebbe sorgere qualche problema...

Cosa farà la SBE se questo Dylan diventerà una serie TV commerciale?

via | Newsarama