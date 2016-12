Ducktales 2017, la sigla originale cantata dai doppiatori del reboot

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 19 dicembre 2016

Zio Paperone e i suoi nipoti torneranno nel 2017 con Ducktales, reboot della gloriosa serie animata degli anni ottanta/novanta. E per celebrare l'evento, il nuovo cast di doppiatori canta la sigla originale dello show!

Ducktales tornerà nel 2017 ad allietare grandi e piccini con le nuove avventure di Zio Paperone e nipoti che la Disney ha confezionato per noi, e di questo siamo davvero felici. Ma una cosa non s'era ancora capita: chi saranno i nuovi doppiatori dello show? Per rispondere a questo quesito, la Disney ha ben pensato di realizzare un filmatino molto divertente dove il nuovo cast di Ducktales canta la sigla originale dello show! E tenetevi forte, perché i doppiatori scelti dalla Disney sono davvero di primissimo piano!

Danny Pudi, Ben Schwartz e Bobby Moynihan saranno rispettivamente Qui, Quo e Qua, mentre Toks Olagundoye sarà Bentina Beakley e Kate Micucci sarà la voce di Gaia. Concludono il giro di doppiatori annunciati Beck Bennett (Jet McQuack) e, aprite gli occhi, il signor David "Doctor Who/Purple Man" Tennant, che presterà la sua voce a Zio Paperone!

Vi consiglio di guardare bene il video e di prepararvi a quello che sarà il nuovo Ducktales che, almeno per quanto riguarda i doppiatori, promette molto bene!

via | Newsarama