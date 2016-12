Power Rangers - Il film, i BOOM! Studios pubblicheranno il seguito a fumetti della pellicola

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 20 dicembre 2016

A marzo del 2017 sarà pubblicato Power Rangers, film dedicato agli eroi televisivi anni novanta della Saban. E i BOOM! Studios, che già collaborano con la Saban, hanno annunciato il seguito a fumetti del film!

I BOOM! Studios e la Saban stanno collaborando da tempo per produrre fumetti dedicati ai Power Rangers, gruppo di eroi televisivi degli anni novanta che presto torneranno al cinema con un nuovo film ispirato alle loro avventure. Ed è proprio per promuovere sia il film (in uscita nel 2017) ed il fumetto che i BOOM! Studios pubblicheranno Power Rangers: Aftershock, un graphic novel scritto da Ryan Parrott e disegnato da Lucas Werneck che, a quanto pare, sarà il seguito ufficiale della pellicola!

La notizia è decisamente importante perché, stando a quanto leggo sulla press release riportata da Newsarama, il film dei Power Rangers è previsto per 24 marzo 2017, mentre Power Rangers: Aftershock sarà pubblicato il 29 marzo. Avete capito bene: il seguito a fumetti di Power Rangers verrà pubblicato dai BOOM! Studios a distanza di neanche cinque giorni dalla premiere del film.

Anche se l'approccio commerciale della cosa mi sembra un po' aggressivo, spero davvero che fumetto e film siano degni di così tanta attenzione!

via | Newsarama