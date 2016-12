Zerocalcare, su La Repubblica di sabato 24 dicembre una storia sulla Siria

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 22 dicembre 2016

Sabato 24 dicembre 2016, Michele "Zerocalcare" Rech tornerà a parlare del Rojava e della situazione siriana con una nuova storia pubblicata sull'inserto "Robinson".

Zerocalcare è sicuramente l'unico fumettista italiano che sa bene cosa sta succedendo in questi giorni ad Aleppo e, più precisamente, in Siria. Ed è per spiegare un po' perché si arrivati a questo e cosa potrebbe succedere in seguito che Michele "Zerocalcare" Rech ha realizzato Groviglio, una nuova storia di 12 pagine che sarà pubblicata da La Repubblica sull'inserto Robinson di sabato 24 dicembre 2016. Ad annunciarlo è ovviamente Zerocalcare in persona che, con un post sul suo blog, ha spiegato alcune cose circa Groviglio e su quello che andremo a leggere.

Groviglio sarà infatti la naturale prosecuzione di Kobane Calling perché, come detto da Zerocalcare, la storia spiega quello che è successo nel Rojava a cavallo tra l'agosto e il settembre del 2016. Ben sapendo che in neanche tre mesi sono cambiate molte cose in Siria, Zerocalcare avverte che in Groviglio alcune situazione potrebbero risultare diverse da come le vediamo oggi, mentre altre potrebbero sembrare molto, molto simili.

Come detto, Groviglio sarà pubblicato sull'inserto Robinson de La Repubblica di sabato 24 dicembre, al prezzo "domenicale" di 2,50 euro.

via | Zerocalcare Official Blog