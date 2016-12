Robotech, il nuovo fumetto sarà scritto da Brian Wood

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 27 dicembre 2016

La Titan Comics ha annunciato che il prossimo fumetto dedicato a Robotech sarà scritto da Brian Wood, autore di DMZ e di tanti altri pregevolissimi lavori!

Il franchise di Robotech fa ormai parte del circuito della Titan Comics che, acquistati i diritti per lo sfruttamento fumettistico dell'opera, aveva già annunciato in ottobre che presto avremo un nuovo lavoro dedicato ai robottoni che hanno fatto la storia dell'animazione nippo/americana. Ma la Titan non ha mai annunciato quale sarebbe stato l'autore che avrebbe dovuto scrivere la storia del nuovo fumetto su Robotech. E prima di Natale, come regalo per i fan della saga, la Titan ha deciso di svelare che sarebbe stato proprio l'autore americano Brian Wood a lavorare sulla serie a fumetti dedicata a Robotech!

Robotech, svelata la prima cover della serie a fumetti La Titan Comics ha svelato la prima cover della prossima serie a fumetti dedicata a Robotech, storico franchise nippo/americano degli anni ottanta!

Accolto con entusiasmo dalla Harmony Gold (azienda americana che ha dato vita a Robotech "fondendo" ben tre anime giapponesi), il nuovo fumetto scritto da Wood per la Titan Comics vedrà la luce solo nel 2017 e, almeno per il momento, la casa editrice non ha ancora dichiarato quali saranno gli artisti coinvolti nel progetto.

Speriamo che la Titan, in un impeto di insperata bontà, decida di comunicare al più presto sia la data d'uscita del fumetto e sia gli artisti che lo disegneranno!

via | Newsarama