L'Attacco dei Giganti seconda stagione, primo trailer e tutte le informazioni sull'anime

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 27 dicembre 2016

Tutti aspettavamo con ansia il ritorno dell'anime di Shingeki no Kyojin - L'Attacco dei Giganti e, dopo tanto tempo, ecco tutte le informazioni sulla seconda stagione animata della serie!

Con l'uscita del primo trailer dedicato alla seconda stagione animata di Shingeki no Kyojin - L'Attacco dei Giganti, ho pensato che sarebbe stato necessario un breve riassunto di tutte le informazioni su questa nuova serie animata tratta dal manga omonimo di Hajime Isayama, in modo da essere preparati a quel che andremo a vedere a breve. Ed ovviamente dobbiamo partire necessariamente dalla data d'uscita che, come molti sapranno, è fissata per aprile del 2017, come annunciato all'inizio del mese dalla Kodansha sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine.

Come potete vedere dal trailer, la storia sembra riprendersi da dove s'era interrotta, con Eren, Mikasa, Armin, Levi e gli altri sempre impegnati nella lotta per la sopravvivenza in un mondo dove esseri giganti attentano quotidianamente alle vite degli esseri umani. La trama del manga di Isayama sembra rispettata fedelmente dai Wit Studio che, anche per questa seconda stagione, sono tra i produttori della serie.

Aspettando nuove informazioni su questa seconda stagione animata de L'Attacco dei Giganti, vi consiglio di guardare molto attentamente il trailer.