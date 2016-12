Auguri Stan Lee: il maestro compie oggi 94 anni!

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 28 dicembre 2016

Come da prassi, ogni anno ci ricordiamo di fare gli auguri al nostro amato Stan "The Man" Lee, che proprio oggi arriva a piantare 94 candeline sulla sua torta di compleanno!

Essere arrivati a spegnere 94 candeline è sicuramente un traguardo importante per Stan "The Man" Lee, l'uomo che insieme al grande Jack "The King" Kirby ha dato vita all'universo fumettistico della Marvel. E come ogni anno, arrivati al 28 di dicembre, noi di Comicsblog ci ricordiamo di omaggiare Stan Lee con un post dedicato alla sua figura, dove cerchiamo di dire quello che ha fatto l'autore nell'ultima annata e cosa il buon "The Man" ha in serbo per noi nell'immediato futuro. E questo 2016, per Lee, è stato un anno di grandi decisioni.

Accortosi anche lui d'essere arrivato a ben 94 anni, qualche mese fa l'autore marveliano ha dichiarato che non farà più conferenze in giro per il mondo, rimanendo comunque a disposizione per piccole tratte all'interno degli States. Forse questo gli è servito per ricaricare le pile in vista dei nuovi progetti cinematografici targati Marvel che, come sapete, prevedono immancabilmente un cameo dell'autore.

E con un film a lui dedicato alle porte, penso proprio che Lee abbia spento le 94 candeline della sua torta gridando "Excelsior!" come mai prima d'ora!