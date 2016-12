Ustoppable Wasp #1, la Marvel pubblica la preview dell'albo

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 30 dicembre 2016

Le ceneri di Civil War II ci consegneranno parecchie nuove testate con altrettanti nuovi eroi come questa Wasp, che debutterà a gennaio con la sua solo-series!

Chi non è "addentro" alle cronache di casa Marvel potrebbe non sapere chi è Nadia Pym, figlia del Dr. Harry "Hank" Pym e di Maria Trovaya che Mark Waid (autore) e Alan Davis (disegnatore) hanno introdotto nel Marvel Universe nello speciale del Free Comic Book Day 2016 dedicato agli Avengers. Rapita dai servizi segreti russi quand'era nata neanche da qualche ora, Nadia ha vissuto gran parte della sua vita nella "Red Room", centro d'addestramento top-secret dove, ai tempi, s'era formata anche la micidiale Vedova Nera. Ma ora Nadia è libera, e deve dimostrare il suo valore in Ustoppable Wasp #1, nuova testata che la vede come protagonista assoluta!

Scritta da Jeremy Whitley e disegnata da Elsa Charretier, Ustoppable Wasp #1 avrà il difficilissimo compito di illustrare cosa compirà Nadia sul suolo americano dove, proprio come Vedova Nera, dovrà guadagnarsi la fiducia della popolazione. Una fiducia che si dovrà guadagnare a colpi di atti eroici, ovviamente!

Ustoppable Wasp #1 sarà pubblicato dalla Marvel il 4 gennaio 2017.

via | Comic Vine