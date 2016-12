Zerocalcare, Kobane Calling tra i dieci libri più venduti su Amazon Italia nel 2016

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 30 dicembre 2016

La top ten dei libri più venduti su Amazon nel 2016 è impreziosita da una perla della nona arte che non possiamo ignorare: Kobane Calling di Michele "Zerocalcare" Rech!

Ormai Amazon è diventato l'indice di gradimento per una serie pressoché infinita di prodotti, fumetti compresi. E come ogni anno, Amazon ha stilato la classifica dei dieci libri più venduti dell'anno dove, tra il nuovo lavoro dell'autrice di Harry Potter e Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, spunta al settimo posto Kobane Calling, ultimo graphic novel di Michele "Zerocalcare" Rech. Ed è davvero bello sapere che proprio Kobane Calling sia tra i dieci libri più venduti da Amazon Italia nel 2016. Perché? Ve lo spiego subito!

Rispetto a lavori come Un Polpo alla Gola o Dodici, Kobane Calling di Zerocalcare tratta il difficilissimo tema della guerra siriana, con tutte le conseguenze che questa ha avuto (e continua ad avere) sul popolo curdo. Un fumetto non di fantasia e che non racconta un episodio di vita "normale" vissuto dall'autore, ma di un'esperienza ben più importante in un contesto totalmente diverso dalla Roma di Zerocalcare.

Credo che questo traguardo di Zerocalcare sia stato salutato positivamente anche dalla Bao Publishing, casa editrice milanese che pubblica le opere dell'autore sin da La Profezia dell'Armadillo!

via | Il Libraio