Sherlock manga, la Kadokawa ha annunciato la quarta serie

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 4 gennaio 2017

Proprio nel mese in cui BBC One ha mandato in onda il primo episodio della quarta stagione di Sherlock, la Kadokawa ha annunciato il ritorno del manga ispirato al serial inglese!

Sherlock è sicuramente una delle serie TV inglesi più popolari degli ultimi anni, e lo rimane nonostante la BBC si prenda sempre dai due ai tre anni di pausa prima di mandare in onda nuovi episodi. Ma con lo speciale andato in onda il primo gennaio 2017, Sherlock è finalmente tornano a deliziare i tanti fan che aspettavano con ansia il ritorno della serie. E stavolta, il ritorno di Sherlock coincide anche con l'adattamento fumettistico giapponese operato dalla Kadokawa che, nell'ultimo numero del settimanale Young Ace, ha annunciato la quarta serie del manga ispirato al serial TV!

Disegnata ancora una volta da Jay, la terza serie del manga di Sherlock sarà incentrata sul primo episodio della quarta stagione del serial che, se non lo sapete, si intitola A Scandal in Belgravia ("Belgravia no Shūbun" in giapponese). Jay e la Kadokawa tornano quindi alla vecchia formula adottata con le tre serie precedenti del manga, ovvero riadattare un singolo episodio del serial in una riduzione a fumetti. Pratico, comodo e veloce.

La quarta serie del manga di Sherlock sarà pubblicata dalla Kadokawa a partire da febbraio 2017.

via | Comic Book Resources