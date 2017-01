Deadpool vs Punisher: Bullet to the Brain, la Marvel annuncia una nuova miniserie

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 5 gennaio 2017

Ormai la Marvel ha capito che Deadpool è uno dei personaggi più amati dai lettori, ed ogni scusa è diventata buona per far uscire una nuova testata con Wade Wilson tra i protagonisti!

Pur essendo stati "compagni d'armi" nei Thunderbolts, Deadpool e Punisher non hanno mai avuto un rapporto molto confidenziale, nonostante ad entrambi piaccia più uccidere che catturare i criminali. Ma da quando la Marvel ha capito che Deadpool è uno dei personaggi più amati dai lettori (e non), la casa editrice sta spingendo autori ed artisti a scrivere nuove storie con protagonista il "Merc-with-a-mouth". Immagino però che nessuno, nonostante le affinità tra Deadpool e Punisher, avrebbe mai immaginato che la Marvel pubblicasse una miniserie dedicata proprio a loro due!

Deadpool vs Punisher: Bullet to the Brain sarà il nome della nuova miniserie scritta da Fred Van Lente e disegnata da Pere Perez che la Marvel ha intenzione di pubblicare ad aprile di questo 2017 e che, a quanto pare, segnerà il ritorno di un villain "dimenticato". Il villain in questione è The Bank, uno dei vecchi antagonisti di Deadpool che Van Lente ha "resuscitato" per l'occasione.

Con la speranza che Deadpool e Punisher non si ammazzino a vicenda, vi lascio alla visione di quella che dovrebbe essere la cover dell'albo.

