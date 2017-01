Bullseye, Marv Wolfman scriverà le back-up story della miniserie

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 7 gennaio 2017

La miniserie incentrata su Bullseye si arricchisce di una figura molto importante: Marv Wolfman, co-creatore del personaggio, scriverà le back-up story della testata!

La Marvel pubblicherà in febbraio il primo numero di Bullseye, miniserie scritta da Ed Brisson e disegnata da Guillermo Sanna dove, come avete capito, il protagonista assoluto delle vicende sarà proprio l'insidiosissimo villain. E considerato che si parlerà proprio di Bullseye, la Marvel decide di arricchire la miniserie sul personaggio inserendo delle back-up story firmate da Marv Wolfman, colui che ha co-creato Lester insieme a John Romita Sr. nel 1975! Ma perché la Marvel ha deciso di "riesumare" un autore del calibro di Wolfman?

Conosciuto per aver scritto run meravigliose dei The New Teen Titans e per aver firmato quel piccolo capolavoro che è Crisi sulle Terre Infinite della DC Comics, Wolfman è stato anche uno degli autori marveliani più prolifici degli anni 70/80: oltre ad aver creato Bullseye, Wolfman ha lavorato su pressoché tutte le testate più importanti della "Casa delle Idee", arrivando a co-creare anche un personaggio "divertente" qual è il vampiro Blade!

Il numero #1 della miniserie su Bullseye sarà pubblicato dalla Marvel il 1 febbraio 2017.

via | Comic Book Resources