Captain America: Secret Empire, la Marvel pubblica un teaser molto misterioso

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo domenica 8 gennaio 2017

Molti misteri adombrano la figura di Steve Rogers che, dopo esser tornato a vestire i panni di Captain America, si è scoperto essere un agente dell'HYDRA! Ed ora è giunto il momento di capire cosa sta succedendo...

Ormai il "Segreto di Pulcinella" è stato svelato: Steve "Captain America" Rogers è un agente dell'HYDRA, e questa storyline ha le potenzialità per durare molto, molto tempo! Ma per far si che questa run diventi davvero epica, la Marvel ha bisogno che quanto costruito da Nick Spencer (autore) e Jesus Saiz (disegnatore) arrivi ad un punto di svolta importante. Ed è forse in quest'ottica che dobbiamo commentare il teaser pubblicato ieri dalla Marvel dove, al centro della scritta Secret Empire, capeggia in bella vista lo scudo di Steve Rogers! Ma perché Secret Empire potrebbe rivelare qualcosa di più su questa storyline?

Creata da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966, Secret Empire è un'agenzia sussidiaria dell'HYDRA guidata dal misterioso "Number One" che, per evitare la cattura, si suicidò davanti a Steve Rogers e Falcon. Rogers portò le conseguenze di quel suicidio per anni, ma sapendo oggi che Captain America è un agente dell'HYDRA, i fatti potrebbero essere molto diversi da come li abbiamo conosciuti fino ad oggi!

Al momento sappiamo solo che Secret Empire uscirà nel 2017, ma sono sicuro che presto la Marvel rivelerà nuovi dettagli.

via | Comic Book Resources