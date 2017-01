USA, la Marvel cambierà presto la politica delle copie digitali gratuite in allegato agli albi

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo domenica 8 gennaio 2017

Una delle cose più interessanti che la Marvel offriva ai suoi lettori sta per cambiare formula: da febbraio, le copie digitali gratuite in allegato ai cartacei della Marvel saranno selezionate dall'editore!

Se vi è capitato di comprare una copia americana di un fumetto della Marvel saprete sicuramente che, per le testate con il bollino "Digital Content Offer", la casa editrice ha sempre messo a disposizione dei lettori la copia digitale del fumetto acquistato. Ma da febbraio 2017, la Marvel ha deciso che cambierà questo sistema adottando, come andremo a vedere, una soluzione che dovrebbe dare al lettore la possibilità di ampliare la sua collezione con opere diverse da quella acquistata. O almeno, questo è quello che ha dichiarato David Gabriel, vice presidente del reparto vendite della Marvel!

Ma in cosa consiste questo cambio di politica sulle copie digitali in allegato ai fumetti marveliani? Se nella sostanza la Marvel regalerà comunque un fumetto digitale ai lettori che acquisteranno le testate con il bollino "Digital Content Offer", da febbraio questo non sarà più il doppione del fumetto comprato, ma un fumetto che i lettori sceglieranno tra le tre proposte mensili pensate dalla casa editrice per la mesata.

L'idea non sarebbe neanche male, ma pensateci: basta comprare quattro copie diverse al mese di fumetti marveliani per rendere nulla l'offerta!

via | Newsarama