Asterix e Obelix, a fuoco la casa di Uderzo

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 9 gennaio 2017

Momenti di paura ad Le Tartre-Gaudran, comune francese dove risiede da anni Uderzo, storico disegnatore di Asterix e Obelix: venerdì scorso, la casa del disegnatore francese è andata a fuoco.

Davvero una brutta avventura quella capitata ad Uderzo, la matita che ha dato vita alla serie di Asterix e Obelix: nella mattinata di venerdì scorso, la casa dell'artista francese è andata a fuoco, e con lei molte delle opere disegnate dal maestro francese! Per fortuna sembra che Uderzo e la sua famiglia stiano bene, ed è questa la cosa che conta. Ma immagino che sia stato un duro colpo, per l'ormai novantenne Uderzo, vedere l'hangar che conteneva il suo Mirage 2000 (aereo che poi l'autore ha donato ad una base militare della regione francese del Burgundy) bruciare a causa di quello che sembra esser stato un corto circuito.

Come ho detto, l'hangar/casa che Uderzo ha usato in passato per il suo aereo è diventato poi una specie di studio/museo dell'artista, che vi ha lavorato dentro depositandoci gran parte della sua produzione. Produzione che era praticamente l'eredità dell'artista e che, a quanto pare, ormai è andata perduta per sempre.

Ma ripeto: essendo Le Tartre-Gaudran un paese molto piccolo, è davvero una fortuna che l'incendio non abbia provocato feriti. E questo è un bene.

