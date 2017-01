Razzie Awards 2016, Batman v Superman e Suicide Squad tra i nominati della shortlist

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 9 gennaio 2017

La Warner Bros non sarà contenta di sapere che Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad sono tra i film dei Razzie Awards 2016 ad apparire più volte nella shortlist!

Se l'anno scorso è stato Fantastic Four della 20th Century Fox uno dei film a vincere più Razzie Awards, quest'anno la sorte potrebbe colpire Batman v Superman e Suicide Squad, che hanno ricevuto rispettivamente otto e cinque piazzamenti nella shortlist che andrà a comporre la rosa delle nomination finali per l'edizione 2016 del "premio"! Una vera catastrofe per i due film con protagonisti alcuni tra gli eroi (ed antieroi/cattivi) più amati della DC Comics che, a scanso di colpi di scena, hanno già più di un paio di Razzie Awards in tasca! Ma facciamo un po' di chiarezza e spieghiamo perché i Razzie Awards sono così temuti.

Creati dal giornalista americano John J. B. Wilson nell'ormai lontano 1981, i Razzie Awards "premiano" i peggiori film dell'annata appena trascorsa. Assegnati un giorno prima degli Oscar (che dovrebbero invece premiare i film migliori), le statuette dei Razzie sono delle paccottiglie che non costano più di 5 dollari ed in America, dove tutti prendono tutto sul serio, sono presi molto in considerazione!

Chissà quante nomination riceveranno Batman v Superman e Suicide Squad...

via | Comic Book Resources