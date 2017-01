Scarlet Spider, la Marvel annuncia una nuova testata dedicata a Ben Reilly

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 10 gennaio 2017

L'unico e "vero" Scarlet Spider del Marvel Universe è sempre stato quel Ben Reilly che, dopo un periodo "di transizione", tornerà a breve con una serie regolare tutta sua!

Se avete letto cosa è successo nella saga The Clone Conspiracy apparsa sulle pagine delle Spider-testate della Marvel, saprete sicuramente che Ben Reilly è ufficialmente tornato a dare il suo "supporto" alla causa dei ragnetti marveliani. A modo suo, ovviamente! Ma questo non deve spaventarvi perché, tra gli eventi di The Clone Conspiracy e il caos generato da Civil War II, la situazione di Reilly nel Marvel Universe è un po' cambiata. Ed è per mettere ordine nelle "nuove" avventure del personaggio che la Marvel ha deciso che pubblicherà Ben Reilly: The Scarlet Spider, testata dedicata interamente (o quasi) a Ben Reilly e al suo "alter-ego"!

Scritta da Peter David e disegnata da Mark Bagley, Ben Reilly: The Scarlet Spider vedrà non solo il ritorno del personaggio, ma l'ingresso di un nuovo villain (Cassandra Mercury) e il supporto di Kaine, altro clone del nostro amato Peter Parker!

Se tutto andrà secondo i piani, la Marvel dovrebbe pubblicare il primo numero di Ben Reilly: The Scarlet Spider ad aprile di questo 2017.

via | Newsarama