The Defenders, la Marvel pubblicherà una testata con protagonisti i personaggi delle serie TV Netflix

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 12 gennaio 2017

Sin da quando Marvel e Netflix hanno iniziato a produrre insieme serie TV basate sui personaggi della casa editrice americana, sono stati davvero pochi (o meglio, nulli) i riferimenti dei serial negli spillati marveliani...

La collaborazione tra Marvel e Netflix ha dato, almeno finora, dei buoni risultati. Le prime due serie su Daredevil sono piaciute molto, così com'è piaciuta tanto la serie dedicata a Jessica Jones. Meno interessante è stata quella dedicata a Luke Cage, mentre è in dirittura d'arrivo la nuova serie dedicata a Danny "Iron Fist" Rand. Ed esaurita anche quest'ultima pratica, il viaggio delle prime cinque serie TV concordate tra Marvel e Netflix dovrebbe concludersi con The Defenders, che riunirà gli eroi in questione in un unico gruppo. Gruppo che diventerà presto protagonista di un fumetto con gli stessi personaggi della serie TV!

Scritta da Brian Michael Bendis e disegnata da David Marquez, questa nuova testata dedicata ai The Defenders ci viene descritta dall'autore come una storia "alla Godfather (Il Padrino)", con elementi da crime-story mai esplorati nel Marvel Universe. Una promessa importante, quindi, di cui Bendis sembra davvero convinto...

Il fumetto sui The Defenders è stato annunciato per giugno 2017, mentre della serie TV non sappiamo ancora nulla.

