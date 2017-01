La top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA a dicembre 2016

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 13 gennaio 2017

C'è voluto un po', ma alla fine Diamond Comic Distributors ha pubblicato la classifica dei dieci spillati più venduti a dicembre del 2016!

Mentre aspettiamo di sapere quali sono i dati finali dei fumetti più venduti negli USA nel 2016, Diamond Comic Distributors pubblica la top ten degli spillati più acquistati a dicembre dello scorso anno, dandoci così modo di osservare quali sono stati i fumetti più letti dagli americani nelle vacanze natalizie. E mi dispiace per la Marvel, ma Justice League vs Suicide Squad #1 della DC Comics è stato il fumetto più venduto di dicembre, con buona pace di Inhumans vs X-Men #1 (secondo)!

Sempre buona la prestazione delle Bat-testate che, in questa ultima top ten del 2016, raggiungono quota quattro su dieci. Solo un misero sesto posto per Civil War II #8, mentre va sempre bene la serializzazione delle testate marveliane targate Star Wars. Benino anche il primo numero di Hulk, che guadagna un buon nono posto.

Di seguito, come sempre, la top ten nella sua interezza:

JUSTICE LEAGUE VS. SUICIDE SQUAD #1 INHUMANS VS. X-MEN #1 DARK KNIGHT III: THE MASTER RACE #7 BATMAN #12 BATMAN #13 CIVIL WAR II #8 STAR WARS #26 STAR WARS: DOCTOR APHRA #1 HULK #1 ALL-STAR BATMAN #5



via | Diamond Comic Distributors