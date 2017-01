La top ten dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a dicembre 2016

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 13 gennaio 2017

Top ten ben più variegata quella dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a dicembre 2016, con un paio di sorprese che lasciano davvero a bocca aperta!

Che Love is Love, fumetto/antologia nata dalla collaborazione tra IDW Publishing e DC Comics (di cui i proventi andranno alle vittime della strage di Orlando), fosse destinato ad essere un prodotto stravenduto lo potevamo anche immaginare. Ma che arrivasse ad essere il fumetto più venduto di dicembre 2016, beh...è una sorpresa! Una sorpresa che ha gettato nel panico gli editor della Marvel e delle altre case editrici che, proprio in dicembre, avevano pubblicato un sacco di roba molto, molto interessante! Roba che mai avremmo immaginato di vedere posizionata tra i gradini più bassi della top ten dei graphic novel/trade paperback più venduti negli States.

Ma Love is Love è stato davvero uno schiacciasassi e, come potete vedere di seguito, l'antologia (in cui figura, per la prima volta, anche la presenza dei personaggi di Harry Potter in un fumetto) ha sbaragliato tutta l'agguerrita concorrenza. E che concorrenza, direi: il primo TP di Wolverine: Old Man Logan, il primo TP di Star Wars: Poe Dameron e il primo TP della nuova run di Doctor Strange sono tutti prodotti di altissima qualità che avrebbero sicuramente venduto molto più di quanto hanno racimolato in dicembre.

Complimenti quindi alla IDW Publishing e alla DC Comics che, unendo le forze, hanno dato prova di essere tra gli editori più attenti alle problematiche della società americana moderna. Bravi ragazzi!

Di seguito la top ten nella sua interezza:

LOVE IS LOVE SC BATMAN VOLUME 9: BLOOM TP DESCENDER VOLUME 3: SINGULARITIES TP WOLVERINE: OLD MAN LOGAN TP I HATE FAIRYLAND VOLUME 2: FLUFF MY LIFE TP INVINCIBLE IRON MAN VOLUME 1: REBOOT TP STAR WARS: POE DAMERON VOL. 1: BLACK SQUADRON TP DOCTOR STRANGE VOLUME 1: WAY OF WEIRD TP BATMAN VOLUME 10: EPILOGUE HC BLACK SCIENCE VOL. 5: TRUE ATONEMENT TP

via | Diamond Comic Distributors