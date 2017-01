Topolino, a marzo una storia dedicata a Corto Maltese

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 16 gennaio 2017

Quest'anno si festeggiano i cinquant'anni dalla nascita di Corto Maltese e, per l'occasione, su Topolino apparirà una parodia ispirata a Una Ballata del Mare Salato di Hugo Pratt!

Era il 1967 quando, sulle pagine del primo numero della rivista Sgt. Kirk della Florenzo Ivaldi Editore, Hugo Pratt pubblicava la prima parte di Una Ballata del Mare Salato, la primissima storia con protagonista Corto Maltese. Da quel 1967 ad oggi sono passati ben cinquant'anni e, anche se il maestro non c'è più, le storie di Corto Maltese continuano ad appassionare i lettori di fumetti, italiani e non. Ed è per omaggiare la figura di Pratt ed il suo eroe Corto Maltese che, sul numero 3197 del settimanale Topolino, l'autore Bruno Enna e il disegnatore Giorgio Cavazzano pubblicheranno una topo-parodia ispirata proprio a Una Ballata del Mare Salato, che qui diventa Una Ballata del Topo Salato!

Previsto per marzo 2017, Topolino 3197 sarà pubblicato dalla Panini Comics anche in versione variant cover al prezzo di 6 euro. Un variant cover che, come potete vedere da quanto abbiamo appreso dall'ultimo numero di Anteprima, è stata disegnata proprio da Cavezzano.

La Panini Comics mostrerà l'edizione variant in anteprima al Cartoomics di Milano che, come sapete, si svolgerà dal 3 al 5 marzo 2017.

via | Anteprima