Smetto quando voglio - Masterclass, il fumetto del film in allegato a Gazzetta dello Sport

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 18 gennaio 2017

Ormai il ritorno del franchise di Smetto quando voglio è sulla bocca di tutti, così come il fumetto che Roberto Recchioni e Giacomo Bevilacqua hanno confezionato per l'occasione!

Il 2 febbraio 2017 è il giorno in cui il film Smetto quando voglio - Masterclass farà il suo esordio sui grandi schermi italiani, con somma gioia di chi ha apprezzato il primo capitolo di questa saga cinematografica del regista Sydney Sibilia. E per festeggiare degnamente l'uscita del nuovo capitolo delle avventure di Pietro Zinni (interpretato da Edoardo Leo) e soci, la Gazzetta dello Sport ha collaborato con i produttori della pellicola per realizzare un fumetto sul film!

Scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Giacomo Bevilacqua, il fumetto di Smetto quando voglio - Masterclass ci introdurrà verso quella che sarà la trama del film. Suppongo, conoscendo Recchioni, che il lavoro potrebbe essere simile a quanto già visto con il fumetto de Lo chiamavano Jeeg Robot, che fu un ottimo antipasto a quanto andammo poi a vedere al cinema di lì a poco.

Il fumetto di Smetto quando voglio - Masterclass sarà disponibile insieme alla Gazzetta dello Sport il 30 gennaio 2017 al costo di 2,50 euro. Da segnalare che, per l'occasione, il fumetto sarà pubblicato con quattro cover differenti disegnate da Bevilacqua, Recchioni, Riccardo Torti e Zerocalcare.