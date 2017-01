Marvel Entertainment, Dan Buckley nominato nuovo presidente della compagnia

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 19 gennaio 2017

Con una mossa decisamente a sorpresa, la Marvel Entertainment ha annunciato la nomina a nuovo presidente della compagnia dell'editore Dan Buckley!

Sin da quando è stata acquistata in blocco dalla Walt Disney Company, le figure chiave che lavorano (e lavoravano) alla Marvel Entertainment sono state tutte riposizionate in maniera che ognuna delle "risorse umane" dell'azienda potessero dare il massimo in ogni campo. Ma fino a ieri, nessuno avrebbe mai immaginato che l'editore marveliano Dan Buckley potesse diventare il nuovo presidente della Marvel Entertainment. Ed invece, come avete letto dal titolo, il titolo di presidente dell'azienda americana è stato affidato proprio al grande Dan!

Buckley, che lavorerà a stretto contatto con Isaac "Ike" Perlmutter (il CEO dell'azienda), si occuperà di supervisionare tutte le aree di interesse all'interno della Marvel Entertainment, che variano dalle produzioni editoriali fino ai contenuti televisivi, digitali e videoludici. Solo i Marvel Studios non saranno di competenza di Buckely, che dovrà interfacciarsi sempre con il buon Kevin Feige.

Sono molto curioso di vedere come Buckley, professionista che lavora in Marvel da una vita, "plasmerà" l'azienda americana. Forza Dan!

via | Newsarama