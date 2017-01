Dragon Ball Heroes X: Ultimate Mission 3DS, la Bandai annuncia il nuovo videogioco

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 20 gennaio 2017

Di giochi dedicati all'universo di Dragon Ball ne sono usciti e ne usciranno sempre, e l'ultimo in ordine di tempo che sta per arrivare è questo Dragon Ball Heroes X: Ultimate Mission 3DS!

Nell'ultimo numero di V Jump, mensile su fumetti e videogames pubblicato dalla Shueisha in Giappone, la Bandai Namco Entertainment ha annunciato ufficialmente ai lettori la data d'uscita ed alcune curiosità su Dragon Ball Heroes X: Ultimate Mission 3DS, nuovo capitolo di Dragon Ball Heroes per la console portatile di casa Nintendo! L'articolo, riportato da Anime News Network, dice che il gioco sarà pubblicato dalla Bandai Namco il 27 aprile 2017, e consterà di ben 3.300 nuove carte da usare nelle 36 missioni create appositamente per questa nuova "avventura" di Goku e soci. Ma visto che non tutti sanno di cosa stiamo parlando, è meglio spiegare brevemente cos'è Dragon Ball Heroes!

Pubblicato dalla Bandai Namco come videogame per sale giochi nel 2010, Dragon Ball Heroes è un card game a turni dove il giocatore deve schierare 5 carte con protagonisti gli eroi di Dragon Ball. Un gioco semplice ma dalle meccaniche interessanti, che la Nintendo ha poi deciso di portare anche sul suo 3DS.

Ora non ci resta che aspettare aprile per poter giocare a questo nuovo capitolo di Dragon Ball Heroes!

via | Anime News Network