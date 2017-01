Morto John Watkiss, matita di The Sandman e Surgeon X

Proprio quando speravamo che il ritorno di John Watkiss nel mondo del fumetto fosse costellato da nuovi successi, ecco che proprio dalla pagina Twitter di Surgeon X (fumetto della Image Comics scritto da Sara Kenney e disegnato proprio da Watkiss) veniamo informati della morte dell'artista, stroncato a 55 anni da un cancro. Un cancro di cui si sapeva poco e che, a quanto pare, ha avuto la meglio sull'artista britannico. Ma chi era esattamente Watkiss? E perché la sua morte apre un vuoto incolmabile nel mondo del fumetto inglese?

We are so sad to share the news that our incredibly talented artist and friend John Watkiss passed away yesterday. We will miss him so much.