Taisho Awards 2017, pubblicate le nomination

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 24 gennaio 2017

Anche se relativamente giovani come riconoscimenti, i Taisho Awards sono riusciti a guadagnarsi l'interesse dei lettori di manga giapponesi e non. Ed oggi abbiamo la lista dei candidati per l'edizione 2017!

L'edizione 2017 dei Taisho Awards segna un traguardo importante per questi riconoscimenti che, proprio quest'anno, festeggiano la loro decima edizione. Ma i giapponesi sono sempre tipi molto concreti e così, nonostante questa sia sicuramente una ricorrenza da celebrare con una grande festa, gli organizzatori vanno avanti come sempre dandoci la lista dei 13 manga nominati per l'edizione 2017! Andiamo quindi a vedere quali saranno i manga che si daranno battaglia da qui fino al 28 marzo 2017, data di consegna del riconoscimento.

Come fatto notare anche da Anime News Network, la giuria (composta prevalentemente da proprietari di fumetterie e librerie) ha scelto ancora una volta Dungeon Meshi, Tokyo Tarareba Musume e Nami yo Kiite Kure, tre manga apparsi anche nell'edizione 2016 dei Taisho Awards. Rispunta in nomination anche Hi Score Girl, manga già candidato per l'edizione 2013.

Di seguito la lista completa dei manga nominati:

Aoashi di Yūgo Kobayashi e Naohiko Ueno Karakai Jōzu no Takagi-san di Sōichirō Yamamoto Kin no Kuni Mizu no Kuni di Nao Iwamoto Kūtei Dragons di Taku Kuwabara Golden Gold di Seita Horio Dungeon Meshi di Ryōko Kui Tokyo Tarareba Musume di Akiko Higashimura Nami yo Kiite Kure di Hiroaki Samura Hi Score Girl di Rensuke Oshikiri Hibiki: Shōsetsuka ni Naru Hōhō di Mitsuharu Yanamoto Fire Punch di Tatsuki Fujimoto Yakusoku no Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu Watashi no Shōnen di Hitomi Takano



