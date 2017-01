Oscar 2017, le nomination dei film d'animazione

Ieri sono state ufficializzate le nomination per gli Oscar 2017 e, tra le varie categorie, quella che interessa a noi di Comicsblog è sicuramente la parte dedicata ai film d'animazione!

Uno degli eventi più importanti del mondo dello spettacolo è sicuramente la notte dei premi Oscar, riconoscimenti assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences americana ai migliori film della stagione passata. E tra le varie categorie in gara, quella che interessa a noi di Comicsblog è sicuramente la sezione dedicata ai film d'animazione che, proprio in questa edizione del 2017, ci sorprende con alcune nomination che faranno molto discutere!

Esclusi (e questo, per i produttori delle suddette pellicole, dev'essere stato un duro colpo) Alla Ricerca di Dory, Sing e Pets - Vita da Animali, le nomination di quest'anno comprendono lavori quali i disneyani Oceania e Zootropolis, Kubo e la Spada Magica, La mia vita da Zucchina e il sorprendente The Red Turtle, ultimo lavoro dello Studio Ghibli.

Piccola nota: questa è la seconda volta che un film dello Studio Ghibli si va a "scontrare" con due classici Disney dopo il 2003 quando, come ricorderete, La Città Incantata di Hayao Miyazaki vinse la preziosa statuetta!

