Napoli Comicon 2017, Toyotaro di Dragon Ball Super sarà ospite della fiera

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 25 gennaio 2017

Se seguite Dragon Ball Super e avete intenzione di andare al Napoli Comicon 2017, sappiate che quest'anno avrete la possibilità di conoscere Toyotaro, disegnatore ufficiale del manga!

Manca ancora un po' prima dell'apertura della diciannovesima edizione del Napoli Comicon 2017 ed ovviamente, come accade di solito prima di ogni grande evento, iniziano a circolare i nomi degli ospiti che andranno ad animare la kermesse con la loro presenza. E se siete dei fan di Dragon Ball e state aspettando con ansia l'uscita del manga di Dragon Ball Super (che sarà presentato dalla Star Comics proprio durante il Napoli Comicon), sarete felici di sapere che il mangaka Toyotaro sarà uno degli ospiti ufficiali della fiera del fumetto napoletana!

Scelto da Akira Toriyama in persona come autore/artista del manga Dragon Ball Super, si può dire che Toyotaro è ormai il successore dell'autore nipponico che, dopo tanti anni, ha deciso di resuscitare il franchise di Dragon Ball affidandolo alle sapienti mani del giovane mangaka. Ed ora che la serializzazione di Dragon Ball Super va di pari passo alle puntate della serie animata, la popolarità dell'autore non può che crescere!

Ricordiamo che il Napoli Comicon si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio 2017.

