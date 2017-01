Marvel e Square Enix annunceranno oggi delle novità misteriose: coincidenze?

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 26 gennaio 2017

Sembra proprio che sia la Marvel che la Square Enix siano in procinto di rivelare qualcosa di eccezionale. Ma cosa?

Nella notte tra ieri ed oggi, sia la Marvel che la Square Enix hanno diramato dei comunicati stampa dove preannunciavano ai fan delle novità per questo giovedì. Nulla di strano, direte voi. Eppure, come fanno notare i ragazzi di Newsarama, qualcosa di strano c'è davvero, perché è davvero raro che due aziende del settore dell'intrattenimento dicano la stessa cosa nello stesso giorno! Ma quali sono i punti in comune tra la casa editrice americana e la software house giapponese? Beh, un punto di contatto c'è eccome, e si chiama Kingdom Hearts!

Ben sapendo che la Walt Disney Entertainment ha collaborato con la Square Enix per la realizzazione del videogioco Kingdom Hearts, su Newsarama si suppone che la Marvel (che, come sapete, è di proprietà della Disney) potrebbe annunciare l'inserimento dei suoi personaggi nella nuova versione del videogioco! Un'idea intrigante, che sicuramente farà la gioia di tutti quelli che aspettano un nuovo capitolo di Kingdom Hearts da anni.

Non ci resta che aspettare fino a stasera per sapere cosa annunceranno Marvel e Square Enix.

via | Newsarama