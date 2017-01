Image Comics, Meredith Finch di Wonder Woman al lavoro su un nuovo fumetto

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 26 gennaio 2017

Una delle autrici più capaci della DC Comics è sicuramente Meredith Finch che, dopo una serializzazione bella lunga di Wonder Woman, decide di farsi "ammaliare" dalle possibilità offerte dalla Image Comics!

Era da un po' che qualche autore famoso non decideva di "mollare tutto" per andare a svernare un po' in Image Comics dove, fuori da ogni vincolo e dalle pressioni editoriali delle major, scrittori ed artisti possono esprimersi al meglio delle loro capacità. E stavolta sembra proprio che sia il turno di Meredith Finch, autrice di lunga data della testata regolare di Wonder Woman della DC Comics, andare a lavorare alla Image Comics per un progetto tutto suo! Un progetto che, a quanto pare, ha già un nome: Rose!

Disegnato da Ig Guara (già matita su Batman: Arkham Knight e Blue Beetle), Rose sarà un fantasy molto classico dalle tipiche ambientazioni del genere. Bella l'idea di accoppiare il personaggio Rose (Rosa, l'eroina della storia) a Thorne (Spina, il suo "Khat"), così come sembra bello lo scenario di mondi paralleli che la protagonista deve riportare all'ordine. Carino anche il nome dell'antagonista, che dovrebbe chiamarsi Drucilla.

Rose sarà pubblicato dalla Image Comics a partire dal 12 aprile 2017.

via | Comicbook.com