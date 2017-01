The Avengers Project, Marvel Entertainment e Square Enix pubblicano il primo trailer

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 27 gennaio 2017

Ieri eravamo tutti curiosi di sapere cosa volessero annunciare di così importante la Marvel Entertainment e la Square Enix che, proprio nella serata di giovedì, hanno pubblicato questo misterioso trailer!

Ieri abbiamo parlato del misterioso annuncio congiunto Marvel Entertainment/Square Enix pensando che, come in molti avrebbero auspicato, entrambe le aziende avessero intenzione di lavorare ad un nuovo capitolo della saga di Kingdom Hearts. Ed invece, come promesso dai due colossi di cui sopra, l'annuncio di ieri sera ha avuto sì dell'incredibile, ma non ha assolutamente niente a che spartire con Kingdom Hearts: Marvel Entertainment, Square Enix, Eidos Montreal e Crystal Dynamics hanno presentato il trailer del misterioso The Avengers Project, cosa che si suppone essere un nuovo videogioco con protagonisti i Vendicatori marveliani!

Come potete vedere dal trailer, una voce femminile (presumibilmente Black Widow) ci avverte che è giunto il momento di "riassemblare" gli Avengers dopo che, per tutta la durata di questo filmato, si vedono sullo schermo i "simboli" di Captain America e soci. Inquietante, direi...

Marvel e Square Enix hanno dichiarato che si saprà di più su questo The Avengers Project solo nel 2018 quando, manco a farlo apposta, i Marvel Studios pubblicheranno il terzo capitolo cinematografico dedicato al supergruppo!

via | Newsarama