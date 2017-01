Cartoomics 2017 a Milano: le date, i biglietti e chi saranno gli ospiti

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 31 gennaio 2017

Sono finalmente giunte tutte le informazioni sugli ospiti, le date e i biglietti del Cartoomics 2017 di Milano, expo del fumetto che si tiene annualmente in quel di Rho!

Il Cartoomics 2017 di Milano è stato finalmente annunciato e, come ogni anno, noi di Comicsblog vi diremo tutto sugli ospiti, sulle date e sui biglietti della kermesse meneghina! Arrivato ormai alla sua 24ma edizione, il Cartoomics 2017 occuperà i 30.000 metri quadri della fiera di Milano - Rho con un cartellone ricco di eventi ed espositori, che faranno sicuramente la gioia di tutti i nerd del Nord Italia! Ma andiamo con ordine ed elenchiamo tutto quello che c'è da sapere sul Cartoomics 2017.

Le date di Cartoomics 2017 a Milano

Le date scelte dagli organizzatori sono quelle del primo weekend di marzo 2017, che quest'anno sono venerdì 3, sabato 4 e domenica 5. Come l'anno scorso, la fiera sarà aperta ai visitatori dalle 9.30 del mattino fino alle 19.30 di sera.

Come acquistare i biglietti

Proprio come accaduto lo scorso anno, anche nell'edizione 2017 del Cartoomics ci sono diversi modi per acquistare i biglietti. La scelta più conveniente è sicuramente l'acquisto online che, a fronte dei 13 euro giornalieri del biglietto acquistato in cassa, costa solo 10 euro (ben 3 euro in meno). Se non riuscite ad acquistarlo online, potete sempre stampare il coupon che trovate sul sito ufficiale del Cartoomics e, una volta presentato alla cassa, questo vi darà diritto di entrare al prezzo di 11 euro. Se invece preferite gli abbonamenti, sappiate che il costo alla cassa è di 18 euro per due giorni e di 25 per tutte e tre le date, mentre se acquistate tutto dal sito pagherete 15 euro per i due giorni e 20 euro per l'abbonamento completo. Ovviamente, se siete accompagnati da bambini dagli 0 ai 10 anni (non compiuti), per loro l'ingresso è gratuito.

Gli ospiti di Cartoomics 2017

Seppur non corposa come quella del Lucca Comics and Games, la lista degli ospiti del Cartoomics 2017 è variegata e ben congegnata. Il nome di punta di quest'anno è quello di Giorgio Cavezzano che, oltre ad aver già vinto il premio del Cartoomics 2017, coglierà l'occasione per festeggiare i suoi 50 anni di duro lavoro alla corte della Disney. Ed è proprio al Cartoomics che, in collaborazione con Disney Italia, Panini Comics e i ragazzi del WOW - Spazio Fumetto, Cavezzano presenterà la storia Topo Maltese – Una ballata del topo salato, omaggio dell'autore veneziano ad Hugo Pratt e al suo Corto Maltese. Imperdibile!

Importante anche la presenza di Bruno Bozzetto che, insieme al regista Marco Bonfanti, parlerà del film "Bozzetto ma non troppo", apprezzatissimo documentario sulla vita del maestro dell'animazione italiana che tanto è piaciuto agli spettatori e ai critici dell'ultima edizione del Festival di Venezia. E sempre in ambito "animato", sono da segnalare le presenze di Gianluca Iacono e Claudio Moneta, i doppiatori italiani di Vegeta e Goku, due dei personaggi più amati di Dragon Ball!

Per tutte le altre informazioni relative agli eventi e agli ospiti, potete sempre fare affidamento al sito ufficiale del Cartoomics 2017.

via | Cartoomics 2017 Official Site