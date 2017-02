Image Expo, la Image Comics rinuncia all'edizione 2017 della kermesse

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 2 febbraio 2017

Nonostante l'Image Expo ha sempre attirato a se l'attenzione e la curiosità di lettori e addetti ai lavori, la Image Comics sembra intenzionata a interrompere il suo evento "monomarca"!

Essendo questo 2017 l'anno in cui la Image Comics festeggia i suoi 25 anni di attività, tutti speravamo che la casa editrice americana avesse in mente di organizzare un Image Expo degna di nota. Ed invece, nonostante la kermesse monotematica di casa Image susciti sempre parecchio interesse nei lettori e nella stampa specializzata, sembra proprio che non ci sarà nessuna edizione 2017 dell'Image Expo! Ma come mai la casa editrice ha deciso, proprio nel 25mo anniversario dalla sua nascita, di interrompere quella che stava diventando una felice tradizione? E cosa dicono i vertici della Image in merito?

La notizia è stata raccolta da un'intervista di CBR ad Eric Stephenson (CEO della Image) che, confermando di non aver alcun piano per un Image Expo 2017, ha invitato tutti all'Emerald City Comicon 2017 di Seattle dove, il 2 marzo, la casa editrice farà qualcosa che al momento è ancora "top secret". Qualcosa che potrebbe essere collegato al Rose City Comic Con di Portland (Oregon) in settembre, dove si trova ora la nuova sede della Image.

Niente Image Expo 2017, quindi, ma almeno sappiamo di avere non uno, ma ben due appuntamenti da seguire!

via | Comic Book Resources