Runaways serie TV, Marvel e Hulu rivelano il casting dei protagonisti

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 3 febbraio 2017

Si è parlato molto di questo adattamento a serial TV dei Runaways targato Marvel/Hulu ed oggi, finalmente, possiamo rivelarvi il casting completo dei protagonisti!

Marvel e Hulu sembravano essersi dimenticate di avere in cantiere una serie TV dedicata ai Runaways, ma oggi scopriamo che il progetto è ancora vivo e vegeto e che si sono già svolti (con successo) i casting per la scelta dei protagonisti di questa nuova trasposizione fumettistico/televisiva! Ed ovviamente, come potete ben immaginare, gli attori sono tutti giovanissimi: Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Allegra Acosta saranno rispettivamente Alex Wilder, Nico Minoru, Karolina Dean, Gert Yorkes, Chase Stein e Molly Hernandez che, se avete seguito il fumetto, sono gran parte dei membri originali del supergruppo.

Mancano all'appello Victor Mancha, Xavin e Klara Prast, ma sono sicuro che se il serial avrà successo, gli sceneggiatori non si faranno troppi problemi ad inserire anche questi personaggi tra le file dei Runaways. Sarei molto curioso di sapere inoltre come sarà Vecchi Merletti, il Velociraptor con cui Gert ha un legame psichico.

Ora che sappiamo gran parte del casting, sarebbe carino se Marvel e Hulu rivelassero anche la data d'uscita del serial. Lo faranno mai? Chi lo sa...

via | Comics Alliance