Rocket, la Marvel annuncia una nuova testata su Rocket Raccoon

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 4 febbraio 2017

Questo è l'anno in cui la Marvel pubblicherà tutte le testate del post Civil War II e, con il secondo film sui Guardians of the Galaxy in uscita, è normale che la casa editrice si concentri soprattutto sui personaggi del gruppo!

Rocket Raccoon della Marvel aveva già una sua testata, ma nessuno poteva sapere se dopo gli eventi di Civil War II il personaggio sarebbe riuscito a conservare la sua "solo-series". Ma con il secondo film dei Guardians of the Galaxy in uscita, in Marvel avranno sicuramente pensato che i lettori non ne avessero ancora abbastanza dell'irascibile procione che si accompagna a Star-Lord e compagnia bella, quindi a maggio avremo un nuovo numero #1 di Rocket, qui scritto da Al Ewing e disegnato da Adam Gorham!

Esaurito il ciclo di avventure della pubblicazione precedente, Ewing dovrà guidare Rocket Raccoon in una nuova avventura ai confini dell'universo marveliano. Avventure che Rocket non vivrà da solo, ma insieme ad una stramba compagnia di criminali intergalattici, un po' come avvenne qualche anno fa con le prime run di Rocket Raccoon scritte da Skottie Young.

L'uscita di Rocket #1 è stata ufficializzata per il 1 maggio 2017, mese in cui la Marvel manderà in tutte le sale cinematografiche Guardians of the Galaxy Vol. 2? Coincidenze? Io non credo!

via | Newsarama