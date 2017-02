Super Bowl 2017, online i trailer di Guardians of the Galaxy Vol 2, Logan e Ghost in the Shell

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 6 febbraio 2017

Il Super Bowl è, per noi amanti di fumetti, l'unico evento sportivo americano da seguire con attenzione. Perché? Ma perché vengono pubblicati i trailer in esclusiva dei film più attesi, che domande!

Il Super Bowl 2017 è ormai passato (per la cronaca, il match è stato vinto dai New England Patriots), ma i trailer trasmessi durante la partita rimangono...eccome se rimangono! E di trailer interessanti, per noi appassionati di fumetti, ce ne son stati ben quattro: Guardians of the Galaxy Vol 2, Logan, Ghost in the Shell (il live action) e Transformers - The Last Knight! Vado quindi a parlare velocemente di questi trailer, ma senza annunciare troppo di quello che andrete sicuramente a vedere.

Diciamo subito che tutti e quattro i trailer contengono un mix di vecchie e nuove sequenze, quindi sono tutti da vedere con molta attenzione. Il più intrigante è sicuramente quello di Guardians of the Galaxy Vol 2, mentre Ghost in the Shell e Logan sono un po' più "impastati" di vecchie sequenze. Delude un po' quello di Transformers, ma sono sicuro che presto sarà rilasciato un trailer molto più corposo...

Vi consiglio di guardare con attenzione tutti e quattro i trailer, perché c'è molto materiale interessante su cui riflettere!

via | Vox