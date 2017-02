Luke Cage, la Marvel pronta a rilanciare il personaggio con una serie regolare

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 6 febbraio 2017

La Marvel ha finalmente riscoperto la potenza di un personaggio carismatico come Luke Cage che, da maggio 2017, ritornerà ad avere una serie tutta sua!

Da quando Netflix ha mandato in onda la serie TV dedicata a Luke Cage, la Marvel si è improvvisamente accorta che il personaggio ha davvero un buon seguito nonostante, e questo è un mio parere del tutto personale, il serial televisivo non sia stato tra i più entusiasmanti. Eppure Luke Cage piace e così, dato che i lettori vogliono saperne di più sull'ex "Hero for Hire", la casa editrice americana ha pensato di chiudere Power Man & Iron Fist per concentrarsi solo ed esclusivamente su una testata dedicata interamente a Luke Cage!

Scritta da David Walker (già autore di Power Man & Iron Fist) e disegnata da Nelson Blake II, la nuova testata su Luke Cage inizierà con una rielaborazione delle origini del personaggio, che sarà "contaminato" un po' dalla sua controparte televisiva. La cosa non è così malvagia come può sembrare perché, avendo già scritto molto su Luke Cage, Walker saprà sicuramente come bilanciare le due "personalità" dell'eroe. Ed è un bene.

Luke Cage #1 sarà pubblicato dalla Marvel a maggio di questo 2017, un mese dopo la chiusura di Power Man & Iron Fist.

via | Newsarama