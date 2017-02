Annie Awards 2017, Zootropolis e The Red Turtle vincitori delle categorie più prestigiose

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 7 febbraio 2017

Come da 44 anni a questa parte, sabato scorso si è svolta la cerimonia di premiazione degli Annie Awards, importanti riconoscimenti dedicati al mondo dell'animazione. E indovinate chi ha vinto...

Gli Annie Awards 2017 sono stati, come accade ormai da anni, l'antipasto di quello che andremo a vedere durante la notte degli Oscar quando, nella categoria per il Miglior Film d'Animazione del 2017, si daranno battaglia praticamente tutti i film che abbiamo ritrovato nella 44ma edizione degli Annie! Ed ovviamente, com'era pronosticabile, è la Walt Disney Pictures a vincere il premio come Miglior Film con Zootropolis che, tra le altre cose, è stato nominato per ben 10 volte nelle varie categorie di questi Annie Awards.

E The Red Turtle, film dello Studio Ghibli che segna il ritorno di Hayao Miyazaki? Seppur non nominato nella categoria come Miglior Film, The Red Turtle ha vinto con facilità il premio come Miglior Film Indipendente, andando quindi a "sfidare" non ufficialmente Zootropolis per la conquista dell'Oscar come Miglior Film d'Animazione 2017. Una sfida, questa tra Zootropolis e The Red Turtle, che sta appassionando non poco gli addetti ai lavori!

Se volete leggere tutte le nomination e i premiati degli Annie Awards 2017, vi rimando alla lista stilata da Newsarama per l'occasione.

