Aida al Confine, la Bao Publishing pubblica oggi la ristampa dell'opera di Vanna Vinci

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 9 febbraio 2017

Il sodalizio tra la Bao Publishing e Vanna Vinci continua oggi con l'uscita di Aida al Confine, nuovo graphic novel dell'autrice cagliaritana!

La prolifica collaborazione tra la Bao Publishing e Vanna Vinci continua oggi con la ristampa di Aida al Confine, graphic novel pubblicato nel 2003 dalla Kappa Edizioni che l'autrice cagliaritana ristampa oggi per la casa editrice meneghina. Un lavoro molto diverso dalle ultime opere pubblicate dalla Vinci per la Bao che, dopo aver mandato alle stampe Il richiamo di Alma (riduzione a fumetti dell'opera originale di Stelio Mattioni), No future (nuova raccolta dedicata alla Bambina Filosofica, storico personaggio dell'autrice) e Sophia, va oggi a ripresentarci un graphic novel che sembra toccare direttamente le corde del cuore dell'autrice.

Corredata di nuove immagini, commenti dell'autrice e pagine a colori, Aida al Confine è un fumetto che vale assolutamente la pena di recuperare, e bene ha fatto la Bao Publishing a decidere di ristamparlo in un nuovo formato, un po' come ha già fatto per le storie di Sophia.

Ordinabile sul sito ufficiale della Bao Publishing ed acquistabile in tutte le fumetterie, librerie di varia e store digitali, Aida al Confine viene venduto al prezzo di copertina di 17,00 euro.