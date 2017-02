Iron Fist Serie TV, Netflix pubblica un nuovo mini trailer

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 11 febbraio 2017

Dopo il bel trailer che Netflix e Marvel hanno pubblicato qualche giorno fa, la piattaforma di streaming digitale usa il suo account Twitter per mostrarci nuovi estratti tratti dalla serie!

Netflix vuole "abbuffarci" di nuovi estratti sulla serie dedicata ad Iron Fist, e lo fa pubblicando su Twitter un piccolo trailer interamente incentrato sulla figura di Danny Rend! Queste nuove immagini arrivano a distanza di neanche quattro giorni dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale della serie ed è, come andremo a vedere, una piccola ma significativa anteprima sulla figura de "L'ultimo Difensore" che Marvel e Netflix vogliono inserire in The Defenders, serie che andrà ad unire Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage sotto lo stesso tetto.

Interpretato da Finn Jones, il Danny Rand/Iron Fist che ci viene ripresentato da Netflix come "Orfano", "Monaco", "Miliardario" ed "Arma Vivente", mentre sullo schermo scorrono tutte le immagini che mostrano le varie sfaccettature del nostro "Ultimo Difensore". Da notare la frase di Madame Gao (Wai Ching Ho) che, parlando del giovane eroe, dice a un misterioso interlocutore che New York non è più un posto per Danny Rand. Inquietante!

Ricordiamo che Netflix pubblicherà tutta la prima serie di Iron Fist il 17 marzo 2017.

via | Newsarama