Morto Jiro Taniguchi, autore di Gourmet e Ai tempi di Bocchan

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 11 febbraio 2017

È morto, all'età di 69 anni, il pluripremiato mangaka Jiro Taniguchi, autore di alcune tra le opere più bella del fumetto contemporaneo giapponese.

Jiro Taniguchi è morto. E persino nella morte, l'autore che ci ha lasciato opere immortali e bellissime come Gourmet, Al tempo di papà e Ai tempi di Bocchan, Taniguchi è stato discreto e silenzioso. Poco o nulla si sa ancora sulle cause del decesso, e persino gli informatissimi ragazzi di Anime News Network riportano soltanto che la famiglia di Taniguchi ha richiesto per l'autore un funerale in forma privata. Di certo Taniguchi non era un ragazzino, ma ad agosto avrebbe compiuto 70 anni, un'età tutto sommato da "adulto" e non da "anziano".

Riassumere in poche righe la vita di Taniguchi è davvero impossibile, anche perché l'autore giapponese ha lavorato così tanto e così bene che citare solo le opere di cui sopra è davvero riduttivo. Basti pensare che, negli anni novanta, Jean "Moebius" Giraud volle assolutissimamente collaborare con Taniguchi per un'opera, Ikaru (Icaro), che ai tempi i giapponesi non seppero apprezzare e che purtroppo rimase incompiuta. Un vero peccato.

Citare aneddoti della vita di Taniguchi-sensei non lo riporterà da noi, ma purtroppo una cosa è certa: oggi se n'è andato un vero maestro del fumetto. Purtroppo.

via | Anime News Network