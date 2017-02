Guardians of the Galaxy Vol 2, la Marvel pubblica un nuovo TV spot

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 13 febbraio 2017

Il 5 maggio non è poi molto lontano e i Marvel Studios, sempre molto attenti a centellinare ogni anteprima, stanno iniziando a rilasciare trailer "a manetta" di Guardians of the Galaxy Vol 2!

Guardians of the Galaxy Vol 2 è sicuramente il prodotto di punta del 2017 targato Marvel Studios e, dopo il trailer proiettato durante il Super Bowl, ecco che sul canale Youtube della Marvel Entertainment spunta il primo TV Spot dedicato al film! Seppur della durata di soli 30 secondi, il TV Spot offre molto materiale su cui parlare e, tra vecchie immagini e alcune nuove sequenze, si intuisce che il film sarà davvero godibilissimo e che, per le parti comiche, il regista James Gunn si è concentrato molto su Drax, qui interpretato da Dave "Batista" Bautista!

Come notato anche dai ragazzi di Comics Alliance, Drax sembra ergersi a controparte comica dell'intera pellicola che, ne sono sicuro, vedrà anche molti siparietti tra lui, Rocket Raccoon e il tenerissimo Baby Groot. Ben più "seria" e concentrata sembra essere invece Gamora (Zoe Saldana), che vediamo qui maneggiare un congegno enorme che, almeno al sottoscritto, ricorda molto qualcosa...

Guardians of the Galaxy Vol 2 sarà distribuito negli States a partire dal 5 maggio 2017, mentre in Italia il film è previsto per il 25 aprile.

via | Comics Alliance