Man-Thing #1, la Marvel pubblica la preview della miniserie

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 13 febbraio 2017

La Marvel non ha dimenticato Man-Thing che, nonostante sia un personaggio spesso considerato "minore", è sempre stato molto apprezzato dai lettori della casa editrice!

Man-Thing è sempre stato un personaggio difficile per la Marvel che, nonostante abbia tentato più volte di rilanciarlo (anche in un po' di supergruppi), ha sempre rinunciato a riportare in auge la "Cosa" che fu introdotta dal "magico trio" formato da Gray Morrow, Roy Thomas e Gerry Conway sul primo numero di Savage Tales di maggio 1971. Ma con questa nuova miniserie che sta per essere pubblicata dalla Marvel in marzo, la casa editrice americana potrebbe aver trovato lo spunto per ridare a Man-Thing un po' di attenzioni!

Scritta da un autore di peso qual è R. L. Stine (creatore della serie di romanzi Piccoli Brividi) e disegnata da German Peralta e Daniel Johnson, la nuova miniserie su Man-Thing sembra essere un omaggio ai film horror anni 50 e alla bellissima Tales From The Crypt, TV show basato sulla serie a fumetti pubblicata dalla EC Comics. O almeno, queste sono le intenzioni di Stine, che dice d'aver puntato molto sul "suo" Man-Thing.

Man-Thing #1 sarà pubblicato dalla Marvel l'8 marzo 2017, ed in alto potete già dare un'occhiata alla gallery con le prime immagini dell'albo.

via | Major Spoilers