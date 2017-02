Bane: Conquest, la DC Comics affida a Chuck Dixon e Graham Nolan una miniserie sul personaggio

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 16 febbraio 2017

Chuck Dixon e Graham Nolan sono conosciuti per essere due dei tre creatori di Bane, storico nemico di Batman a cui presto la DC Comics "regalerà" una nuova miniserie!

La DC Comics è nel pieno di un rilancio editoriale molto corposo che dura ormai dall'estate del 2016. Ed in questa grande operazione di rilancio trova spazio anche Bane: Conquest, una nuova miniserie di ben venti albi che sarà scritta e disegnata da un duo che, per i lettori di Batman, dovrebbe essere sinonimo di qualità: Chuck Dixon e Graham Nolan! Co-creatori di Bane (insieme a Doug Moench), Dixon e Nolan hanno preparato per la DC Comics una storia con protagonista proprio quel Dorrance che "spezzò le reni" al Cavaliere Oscuro in Knightfall, una delle run più belle degli anni novanta a fumetti.

La scelta di Dixon e Nolan non mi sembra affidata assolutamente al caso, perché i due sono stati sicuramente tra i protagonisti della rinascita editoriale di Batman che, almeno secondo il mio modesto parere, è iniziata dai lavori di Frank Miller degli anni ottanta fino ad arrivare, giustamente o no, alle run di Scott Snyder e Greg Capullo. Ed i due, con Bane, hanno ovviamente un rapporto molto, molto speciale!

Il primo numero di Bane: Conquest sarà pubblicato dalla DC Comics a maggio di questo 2017.

via | Newsarama