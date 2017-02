Zerocalcare, l'autore romano annuncia l'uscita di un nuovo libro

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 16 febbraio 2017

Era da un po' che Michele "Zerocalcare" Rech non si sentiva, ed il motivo è solo e soltanto uno: l'autore romano sta scrivendo una nuova storia!

Zerocalcare non è mai stato un tipo troppo misterioso, soprattutto quando decide di far sapere ai lettori che sta lavorando ad un nuovo libro. Ormai il suo "modus operandi" lo conosciamo: pubblica qualche storia su uno (o più) dei magazine con cui collabora, sparisce per un po' e si fa risentire solo quando ha qualcosa di importante da dirci. Non stupisce quindi se oggi, sulla sua pagina Facebook, il buon Michele "Zerocalcare" Rech ha pubblicato una pagina dello storyboard del prossimo libro a cui l'autore romano sta lavorando. Un libro che, come potete leggere dallo status pubblicato da Zerocalcare, dovrebbe essere pubblicato entro questo 2017!

Come potete vedere dall'immagine pubblicata da Zerocalcare, il libro sembra improntato sui personaggi "classici" della "mitologia" dell'autore, che cerca qui di riassumere cosa gli è successo negli ultimi anni.

Attendiamo fiduciosi che Zerocalcare o la Bao Publishing (che, suppongo, si occuperà ancora di pubblicare le opere dell'autore) ci diano qualche informazione in più su questa nuovo fumetto!

via | Zerocalcare Facebook Page