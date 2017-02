I Am Groot, la Marvel annuncia l'uscita di una nuova testata

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 18 febbraio 2017

Abbiamo già visto come la Marvel si sta preparando all'uscita di Guardians of the Galaxy Vol 2, e l'annuncio di questo I am Groot va ad aggiungersi a tutte le iniziative editoriali legate al post-film!

I am Groot. Questo è il nome che la Marvel ha scelto per la nuova testata con protagonista l'albero vivente che si accompagna a Rocket Raccoon e soci in Guardians of the Galaxy e che, presto, rivederemo al cinema in versione "Baby-Groot". E vi farà piacere sapere che anche in I am Groot avremo come protagonista una versione "miniaturizzata" di Groot, che l'autore Chris Hastings e il disegnatore Flaviano hanno spedito su un pianeta misterioso pieno di creature più strane del protagonista stesso!

Stando a quanto riportato sulla prima sinossi della serie, Groot è stato risucchiato da un "wormhole" (o di Ponte di Einstein-Rosen, se vi interessate di fisica teorica) che lo ha separato dai Guardiani. Lontano anni luce dai suoi amici, Groot deve arrivare al centro di questo pianeta per provare a rimettersi in contatto con loro, ma la popolazione locale potrebbe causare al nostro eroe vegetale una serie di problemi!

I am Groot #1 sarà pubblicato dalla Marvel in maggio, quando la casa editrice pubblicherà anche la nuova solo-series di Rocket Raccoon. Coincidenze?

via | Newsarama